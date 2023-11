Dois sul-coreanos e um chinês estão entre 18 condenados à morte no Vietnã por tráfico de drogas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 9:16 Para compartilhar:

Dois sul-coreanos e um chinês foram condenados à morte no Vietnã, junto com outras 15 pessoas, por tráfico de drogas, anunciou a imprensa estatal.

Os dois sul-coreanos, 15 vietnamitas e um chinês foram considerados culpados de terem “armazenado, negociado e revendido ilegalmente mais de 216 kg de drogas” por um tribunal local, informou o veículo estatal Cong an Nhan dan em sua página on-line na noite de sábado.

O grupo foi condenado por comercializar ilegalmente mais de 216 kg de drogas entre maio e junho de 2020.

Os dois sul-coreanos são Kim Soon-sik, um ex-policial de 63 anos, e Kang Seon-hok, de 30. O chinês Li Tian Guan, de 58 anos, e o suposto chefe das operações, o vietnamita Le Ho Vu, de 36, também foram condenados à pena capital, junto com outras 14 pessoas.

Até o momento, nenhuma informação foi divulgada sobre a data das execuções.

O país comunista do Sudeste Asiático tem uma das leis antidrogas mais rigorosas do mundo e mantém quase todas as suas execuções em segredo.

Mais de uma 100 pessoas foram condenadas à morte no país no ano passado, segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte, uma ONG internacional.

bur-rbu/lgo/fio/es/meb/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias