Dois réus condenados por morte de congolês no Rio de Janeiro

O 1º Tribunal do Júri condenou dois homens a 19 e 23 anos de prisão pelo espancamento até a morte de um jovem da República Democrática do Congo em 2022 no Rio de Janeiro.

O julgamento começou na quinta-feira e o veredicto foi anunciado na noite de sexta-feira.

Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca foi condenado a 23 anos, sete meses e 10 dias de reclusão e Fábio Pirineus da Silva a uma pena de 19 anos, seis meses e 20 dias de reclusão, ambos em regime fechado pelo assassinato de Moïse Kabagambe em 24 de janeiro de 2022, anunciou o tribunal.

O congolês, que tinha 24 anos, foi morto perto do quiosque onde trabalhava na praia da Barra da Tijuca.

Segundo relatos da família, ele foi espancado depois de exigir o pagamento de diárias de trabalho.

“Moïse foi agredido com socos, chutes e pedaços de pau por Fábio e Aleson após ser imobilizado por um terceiro agressor, Brendon Alexander Luz da Silva”, que será julgado posteriormente, indicou o tribunal.

Os atos criminosos foram filmados por uma câmera de segurança do quiosque.

O crime chocou o país. Manifestações foram organizadas para exigir o julgamento dos assassinos.

Moïse Kabagambe chegou ao Brasil com parte de sua família em 2011 para fugir do conflito armado que devasta por décadas a República Democrática do Congo.

