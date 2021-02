Dois PMs são afastados das funções após desaparecimento de homem em SC

Dois policiais militares foram afastados de suas funções após serem suspeitos de participar do desaparecimento de um homem em 15 de janeiro na cidade de Laguna, no sul de Santa Catarina. As informações são do G1.

A Polícia Civil investiga o envolvimento de ambos após eles terem sido os últimos a ver Diego Bastos Scott, de 39 anos, que entrou em uma viatura após a PM ter sido chamada para apartar uma briga entre ele e o pai.

Os policiais, que não tiveram seus nomes divulgados, foram afastados do serviço operacional nas ruas e estão em atividades administrativas. De acordo com a PM de Santa Catarina, as câmeras utilizadas nos uniformes dos agentes durante a abordagem estavam desligadas.

Uma investigação paura se houve falha no sistema das câmeras ou se elas foram desligadas propositalmente. No boletim de ocorrência, os policiais informaram que Diego havia deixado o local e não estava presente no momento do flagrante, no entanto imagens de monitoramento da rua mostram o homem entrando em uma viatura.

Depois que essas imagens foram divulgadas em veículos de comunicação, os PMs disseram, em depoimento, que o levaram para um lugar ermo, para que ele não incomodasse os parentes. A família teria informado à PM que Diego é dependente químico.

O local onde o homem teria sido levado não foi informado. O caso está sendo investigado em sigilo, com acompanhamento do Ministério Público.

De acordo com a defesa dos policiais, as câmeras dos uniformes de ambos estavam sem bateria, mas, segundo o advogado Luis Fernando Nandi Vicente, os agentes “estão colaborando sempre que são chamados para prestarem esclarecimentos ou realizarem quaisquer diligências”.

