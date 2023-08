Dois naufrágios no sul da Itália deixam mais de 30 desaparecidos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/08/2023 - 9:01 Compartilhe

PALERMO, 6 AGO (ANSA) – Pelo menos 30 migrantes estão desaparecidos após duas embarcações naufragarem durante a madrugada deste domingo (6) na ilha de Lampedusa, no sul da Itália.

Segundo as autoridades locais, a Guarda Costeira italiana resgatou 57 migrantes e recuperou outros dois corpos, de uma mulher e de uma criança.

Representantes da Organização Internacional para as Migrações (OIM) revelaram que os sobreviventes informaram que dois barcos afundaram durante a travessia entre Sfaz, na Tunísia, e o sul da Itália.

O primeiro tinha 48 pessoas a bordo, sendo que 45 foram salvas e três permanecem desaparecidas, uma mulher e dois homens. Já o segundo barco, de acordo com os relatos, transportava 42 pessoas da África Subsaariana, 14 das quais foram resgatadas.

Os naufrágios ocorrem algumas horas antes do momento em que os membros da Guarda Costeira interceptaram as pessoas no mar, a cerca de 23 milhas a sudoeste de Lampedusa.

As condições do mar no Estreito da Sicília, devido ao forte vento mistral, estão extremamente perigosas. Ontem (5), inclusive, um pequeno barco com 20 migrantes caiu na falésia de Ponente, um cume rochoso com mais de 100 metros de altura, deixando os migrantes presos nas rochas. (ANSA).

