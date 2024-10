Dois mortos no México após chuvas provocadas por tempestade Nadine

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/10/2024 - 18:21 Para compartilhar:

Pelo menos duas pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas causadas pelos remanescentes da tempestade Nadine no sudeste do México, informaram as autoridades neste domingo (20).

As chuvas desencadeadas pelo fenômeno, que se formou como uma tempestade tropical no sábado no Atlântico antes de se deslocar para a América Central, causaram o transbordamento de rios e deslizamentos de terra no estado de Chiapas (sudeste), na fronteira com a Guatemala.

“Como resultado de um deslizamento de terra na cidade de Carrizal, no município de Tila, foi registrada a morte de duas pessoas que estavam em sua casa” feita de materiais frágeis, de acordo com um relatório da Proteção Civil local.

Também foram registrados danos a estradas, a casas e a várias instalações nesse estado, caracterizado por uma geografia montanhosa e vários rios que são afetados em caso de chuvas fortes.

Nadine se formou como uma tempestade tropical no sábado, antes de atingir a costa central de Belize e depois a fronteira entre a Guatemala e o México.

Os remanescentes da tempestade estavam sobre o sudeste do México na manhã deste domingo, com ventos sustentados de 45 km/h, de acordo com um relatório do Centro Nacional de Furacões dos EUA.

A previsão é de que o sistema se reorganize em uma depressão tropical até o meio da semana no Pacífico.

Na atual temporada de furacões, o México, com seus extensos litorais do Pacífico e do Atlântico, sofreu os efeitos de pelo menos quatro fenômenos meteorológicos.

O ciclone John, que atingiu a costa duas vezes no Pacífico, foi o mais devastador, matando pelo menos 16 pessoas no estado de Guerrero, no sul do país, e causando grandes danos materiais ao resort de praia de Acapulco, que foi destruído pelo poderoso furacão Otis há um ano.

