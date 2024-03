Dois mortos no maior incêndio florestal da história do Texas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/03/2024 - 6:02 Para compartilhar:

O Texas, no sul dos Estados Unidos, enfrenta o maior incêndio florestal de sua história, que já provocou duas mortes, e os bombeiros têm dificuldade em controlar, um desastre que o presidente Joe Biden atribuiu aos efeitos das mudanças climáticas.

Segundo o Serviço Florestal do Texas, cinco focos de incêndio permaneciam “ativos”, cinco deles no norte do estado, na região conhecida como Panhandle, próxima às divisas com Oklahoma e Novo México. Um sexto foco foi declarado no leste do estado.

O maior foco, chamado “Smokehouse Creek”, devastava nesta quinta cerca de 435.000 hectares, com apenas “3%” de sua extensão contida e afetando também parte do estado vizinho de Oklahoma.

Trata-se do maior incêndio florestal registrado na história do Texas, superando o “East Amarillo Complex”, que em março de 2006 consumiu 371.000 hectares, de acordo com números oficiais.

Outro incêndio no Panhandle nesta quinta, o “687 Reamer”, de 800 hectares, se estendeu para a área de Smokehouse Creek.

O Serviço Florestal do Texas esperava ter mais sorte no combate às chamas, , graças às condições favoráveis do restante inverno nesta região, com chuva e neve caindo em algumas áreas afetadas.

“A atividade dos incêndios não será tão resistente aos esforços de extinção em comparação com segunda e terça-feira”, afirmou o serviço na rede social X.

As previsões para o fim de semana são de tempo seco e quente, além de ventos, um coquetel propício à propagação das chamas, o que significa que os bombeiros lutam contra o tempo.

– Sem precedentes –

Outros 10 incêndios, no norte, nordeste e leste do Texas, estavam contidos (queimando, mas sem avançar), totalizando 23. Uma dezena já estava sob controle e foi retirada da lista. O último relatório do Serviço Florestal informava um total de 509.800 hectares devastados.

Uma mulher de 44 anos morreu depois que o veículo que ela dirigia foi cercado pelas chamas do Smokehouse Creek na terça-feira. Ela foi resgatada e levada para um hospital, mas morreu pouco depois, segundo um funcionário do Departamento de Segurança Pública do Texas.

Na cidade de Stinnett, próxima ao maior incêndio, foi encontrado o corpo de uma mulher de 83 anos, informou na quarta-feira à emissora ABC Deidra Thomas, porta-voz do Gerenciamento de Emergências do condado de Hutchinson, ao qual pertencem cidades afetadas como Stinnett, Borger e Fritch.

Ela especificou que, em Stinnett, cerca de 20 imóveis foram destruídos pelo fogo.

Os administradores da fazenda Turkey Track informaram que perderam 80% de sua propriedade de 32.000 hectares, perto da área do maior incêndio.

“Acreditamos que a perda de gado, plantações e vida selvagem, assim como outras infraestruturas em nossa propriedade, e em outras fazendas e casas na região, não tem paralelo em nossa história”, afirmaram em um comunicado.

– Mudanças climáticas –

O presidente Joe Biden sobrevoou na quinta-feira as áreas afetadas pelos incêndios, e ofereceu ajuda federal, tanto a nível de contingente para combater o fogo como de orçamento para apoiar Texas e Oklahoma.





Ele disse que observou muitas áreas devastadas até as fundações. As autoridades informaram que as condições quentes e secas causadas por altas temperaturas, assim como fortes ventos, tiveram influência na propagação do fogo.

“A ideia de que não existem mudanças climáticas […] Amo alguns de meus amigos neandertais que ainda pensam que não existem mudanças climáticas”, disse Biden durante uma visita à fronteira sul dos Estados Unidos.

“Minha administração seguirá aproveitando o progresso que conquistamos na luta contra a crise climática e seguiremos ajudando as pessoas a reconstruírem suas vidas após esses desastres”, garantiu, e agradeceu às equipes que enfrentam as chamas na linha de frente.

Enquanto isso, os trabalhos de limpeza já começaram em algumas áreas residenciais impactadas em Borger, indicou o condado em suas redes sociais. As autoridades pediram aos moradores que informassem se desconhecem o paradeiro de algum vizinho residente nas áreas atingidas.

Algumas localidades ainda estão sem energia elétrica porque os cabos foram consumidos pelas chamas, ou não têm água, e seus moradores permanecem em abrigos.

O meteorologista da CNN Chad Myers disse na terça-feira que o fogo em Smokehouse Creek continuava avançando a um ritmo de “dois campos de futebol americano por segundo”.

O estado do Texas emitiu na terça uma declaração de desastre natural para 60 condados, desbloqueando recursos para combater os incêndios.



