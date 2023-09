Dois mortos em novos confrontos em acampamento palestino no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/09/2023 - 9:48 Compartilhe

Duas pessoas morreram neste sábado (9) em novos confrontos no acampamento de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, no sul do Líbano, segundo a mídia oficial.

Desde quinta-feira à noite, grupos islâmicos e combatentes do Fatah, principal organização palestina, lutam neste acampamento da cidade de Saida.

Treze pessoas morreram em confrontos semelhantes que começaram no final de julho.

Depois de uma noite relativamente tranquila, os combates recomeçaram neste sábado, deixando um morto e sete feridos dentro do acampamento, informou a agência de notícias oficial libanesa NNA.

Outro homem foi morto e vários feridos por balas perdidas nos arredores de Ain al-Helweh, acrescentou.

O homem morto dentro do acampamento era um militante islâmico, disse uma fonte palestina à AFP, sob condição de anonimato.

Ain al-Helweh é o maior dos 12 acampamentos de refugiados palestinos no Líbano. Ali vivem 54 mil refugiados, incluindo islamistas radicais e pessoas procuradas pela Justiça para escapar das autoridades libanesas.

