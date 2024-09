Dois mortos em bombardeio israelense contra Beirute, indica fonte de segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 19:44 Para compartilhar:

Duas pessoas foram mortas em um ataque israelense em Beirute nesta segunda-feira (noite de domingo, 29, no Brasil), segundo uma fonte de segurança libanesa. É o primeiro bombardeio diretamente sobre a capital libanesa desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado.

Um drone israelense atingiu um apartamento pertencente a dois membros do grupo islamista libanês Jamaa Islamiya, que apoiou o Hezbollah em seus ataques ao norte de Israel, informou a fonte.

