Dois mortos e mais de 40 feridos após queda de ponte no Peru

Pelo menos duas pessoas morreram e 41 ficaram feridas nesta sexta-feira quando um ônibus e um carro caíram em um rio após o desabamento de uma ponte no norte do Peru, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite na Ponte Chancay, 75 quilômetros ao norte de Lima, na Rodovia Pan-Americana, que liga o norte do país à capital peruana.

O Ministério do Interior disse que “mais de 50 policiais e 100 bombeiros participam dos trabalhos de resgate após o desabamento de uma ponte em Chancay”.

O ônibus de transporte interprovincial, de dois andares e com capacidade para mais de 50 passageiros, seguia da cidade portuária de Chimbote para Lima.

Os corpos do motorista e de um passageiro foram recuperados pelos socorristas, enquanto os 41 feridos foram levados para hospitais em Huaral e Lima, informou o Ministério da Saúde.

“A maioria deles sofreu traumatismos e pancadas devido ao desabamento do veículo”, informou o hospital de Huaral.

“A ponte desabou devido a uma falha estrutural, basicamente no pilar central da ponte, que tem 60 metros de comprimento”, disse à rádio RPP Cecilia Martino, funcionária da Prefeitura Provincial de Huaral.

A ponte data da década de 1960 e, segundo a imprensa, as fundações de sua estrutura foram afetadas pela corrosão causada pelo Rio Chancay.

