Dois meses após fim do noivado, Carla Diaz e Felipe Becari teriam reatado, segundo colunista

Carla Diaz, 32 anos, e Felipe Becari, 36, anunciaram o fim do noivado há cerca de dois meses, após dois anos de romance. Agora, os dois teriam dado uma nova chance à relação e estariam juntos novamente.

De acordo com o colunista de fofoca Leo Dias, amigos do casal teriam confirmado a reaproximação. O político agora, segundo eles teriam informado ao colunista, divide o seu tempo entre Brasília e Rio de Janeiro, para estar mais tempo com a atriz.

Porém, nem Carla, nem o deputado confirmou que o casal está junto novamente.

Os dois ficaram noivos em novembro de 2022, pouco antes da relação completar um ano. Para o evento, Felipe trouxe os pais de Carla, Mara Diaz e Carlos Diaz, que residem no Uruguai.

Felipe Becari é deputado federal por São Paulo e um defensor da causa animal.

Na última quarta-feira, 27, o filme ‘A menina que matou os pais: A confissão’, continuação dos dois filmes sobre Suzane von Richthofen estrelados por Carla Diaz, ganhou trailer. Internautas elogiaram a atuação e o nome da atriz chegou a figurar entre os mais citados no X-Twitter pela interpretação.

