Dois jogadores do Milan testam positivo antes do jogo contra a Juventus

Dois jogadores do Milan, o atacante croata Ante Rebic e o meia bósnio Rade Krunic, testaram positivo para covid-19 e, portanto, estão fora do confronto com a Juventus, em Turim, nesta quarta-feira no San Siro.

Devido a outros vários desfalques do líder do campeonato (Ibrahimovic no ataque, Bennacer, Saelemaekers e Tonali no meio-campo), ambos eram prováveis titulares na partida contra o atual campeão, pela 16ª rodada da Serie A.

Rebic e Krunic testaram positivo na terça-feira, disse o clube rossonero em um comunicado. “Assintomáticos, eles foram isolados em casa, onde um segundo teste de controle foi realizado nesta quarta-feira”, acrescentou.

Os demais jogadores e integrantes da equipe técnica foram submetidos a outros testes nesta quarta, todos com resultados negativos, acrescenta o Milan, atual líder do campeonato, com dez pontos à frente da Juventus (5ª).

Os ‘bianconeri’ também partiram nesta quarta-feira para Milão sem dois dos titulares, que testaram positivo para covid-19: dois laterais, o colombiano Juan Cuadrado e o brasileiro Alex Sandro.

A Juve, por sua vez, não poderá contar com o atacante espanhol Álvaro Morata, já ausente no último domingo contra a Udinese (4-1), devido a uma lesão muscular na coxa direita.

O argentino Paolo Dybala, que teve um pouco de febre na segunda-feira, está entre os escalados e pode ser titular no ataque ao lado de Cristiano Ronaldo.

