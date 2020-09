Dois jogadores do Manchester City testam positivo para covid-19

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira que o zagueiro francês Aymeric Laporte e o meia argelino Riyad Mahrez testaram positivo para o coronavírus e foram colocados em isolamento, seguindo o protocolo do governo e da Premier League (entidade que organiza o Campeonato Inglês).

“Nenhum deles tem sintomas. Todos no clube querem que Riyad e Aymeric se curem rapidamente para retornarem aos treinamentos e à nova temporada”, informou a equipe inglesa.

“Estou bem, tome cuidado e tome cuidado”, escreveu Mahrez em um comunicado.

“Obrigado a todos pelas mensagens, está tudo indo bem, vou seguir o protocolo nos próximos dias e voltarei em breve. Cuidem-se”, indicou Laporte.

Derrotado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo francês Lyon (3 a 1) em 15 de agosto, o Manchester City teve uma semana de folga e não vai jogar na rodada de abertura do Campeonato Inglês neste fim de semana.

A estreia será no dia 21 de setembro, com uma partida fora de casa contra o Wolverhampton, no início da caminhada pelo título inglês, após terminar no ano passado em segundo, a 18 pontos do campeão Liverpool.

