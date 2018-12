Dois israelenses e três palestinos morrem em diferentes ataques na Cisjordânia

Dois israelenses morreram nesta quinta-feira em um ataque na Cisjordânia ocupada, horas depois que as forças de Israel mataram três palestinos em incidentes separados, uma escalada de violência que levou as autoridades israelitas a bloquearem a cidade de Ramallah e enviarem reforços.

“Um terrorista saiu de seu carro e atirou na direção de soldados e civis israelenses que esperavam em um ponto de ônibus”, declarou o Exército israelense.

Uma porta-voz militar confirmou à AFP a morte de dois israelenses sem corroborar a informação segundo a qual eles são soldados. Os serviços de resgate relataram pelo menos dois feridos neste ataque perpetrados perto da cidade de Ramallah e de uma colônia israelense.

O agressor fugiu, segundo os militares.

Os militares israelenses decidiram bloquear Ramallah, onde fica a sede da Autoridade Palestina, e enviar vários batalhões de infantaria para a Cisjordânia ocupada.

“O terrorista escapou em um carro em direção a Ramallah, cuja entrada e rotas de saída foram fechadas”, afirmou a repórteres um porta-voz militar, o tenente Jonathan Conricus.

“Vamos implantar vários outros batalhões de infantaria na Cisjordânia para conduzir operações defensivas e ofensivas”, acrescentou o porta-voz.

Nos últimos meses, a Cisjordânia, território ocupado há mais de 50 anos pelo Exército israelense, registrou um aumento da violência, e por essa razão as autoridades israelenses lançaram várias advertências.

De modo paralelo, nesta quinta-feira, sem relação com as operações na Cisjordânia, dois policiais israelenses ficaram feridos em um ataque com faca em Jerusalém Oriental, anexada por Israel, por um palestino que foi morto, segundo a polícia israelense.

– Hamas reivindica ataques –

Na quarta-feira à noite, militares israelenses mataram Sala Omar Barghuti de 29 anos, envolvido, segundo o Exército, no ataque de 9 de dezembro em que uma ou várias pessoas atiraram de dentro de um veículo contra israelenses em um ponto de ônibus.

Uma grávida atingida pelos disparos deu à luz prematuramente. O bebê faleceu na quarta-feira, segundo as autoridades.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que os autores do ataque seriam encontrados.

Sala Omar Barghuti morreu em circunstâncias não esclarecidas perto de Ramallah quando tentava escapar das forças israelenses.

Desde domingo, as forças israelenses empregaram importantes meios para encontrar os suspeitos e chegaram a invadir a sede do ministério das Finanças palestino e da agência oficial Wafa, em Ramallah.

Também na quarta-feira à noite, após buscas de dois meses, as forças israelenses encontraram Ashraf Naalwa, autor, segundo as autoridades, de um ataque em que uma mulher de 28 anos e um homem de 35 morreram na zona industrial de Barkan (norte da Cisjordânia) em 7 de outubro.

Naalwa resistiu à prisão e foi morto, segundo o Serviço de Segurança Interna israelense, que também indicou que ele preparava um novo ataque.

As imagens do local, o acampamento de refugiados de Askar em Nablus, sugerem uma cena de grande violência, com muros cheios de impactos de tiros e rastros de sangue pelo chão.

O braço armado do movimento islamita Hamas reivindicou nesta quinta-feira os dois ataques, assegurando que Israel não terá “nem segurança, nem estabilidade” nesse território palestino ocupado.

As Brigadas Al-Qasam, o braço armado do Hamas que controla a Faixa de Gaza, anunciaram em um comunicado a morte de dois de seus “combatentes”.