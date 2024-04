Dois integrantes do comando de campanha da opositora Machado detidos na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/04/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Dois integrantes do comando de campanha da líder opositora María Corina Machado foram detidos no domingo na Venezuela depois que participarem em um comício das eleições presidenciais de 28 de julho, denunciaram partidos da oposição. O governo não comentou a informação.

As detenção de Ámbar Márquez e Víctor Castillo, membros do comando de campanha de Machado no estado de Portuguesa (centro), aconteceu um dia após a detenção de Óscar Castañeda, integrante do partido da líder opositora, que discursou no mesmo ato de campanha.

“Três dirigentes foram detidos nas últimas 24 horas”, anunciou na rede social X o partido de Machado, ‘Vente Venezuela’.

O grupo político denuncia detenções desde janeiro, incluindo sete chefes de campanha regionais da opositora, acusados de supostas conspirações contra o governo. Outros sete são alvos de pedidos de prisão.

Castañeda e Castillo são militantes do partido de Machado, enquanto Márquez é integrantes do Primeiro Justiça (PJ), do opositor Henrique Capriles.

“O regime mostrou novamente sua natureza opressora e violenta ao sequestrar três ativistas do estado Portuguesa”, afirmou o PJ no X.

Machado, favorita nas pesquisas, mas inelegível para as eleições presidenciais de 28 de julho, liderou vários eventos de campanha na quinta-feira em Portuguesa.

A oposição denuncia a “perseguição política” antes do processo eleitoral de julho, após as detenções de diversos ativistas e dos obstáculos para registrar candidatos após a inabilitação de Machado.

María Corina Machado designou uma substituta, a acadêmica Corina Yoris, mas a oposição não conseguiu registrar o nome no sistema. A Comissão Eleitoral não explicou os motivos.

Finalmente, a oposição registrou como candidato o diplomata Edmundo González Urrutia, de 74 anos, que tem o aval de Machado.

