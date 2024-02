Dois homens são acusados de assassinato por tiroteio no desfile do Super Bowl

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/02/2024 - 19:54 Para compartilhar:

Dois homens foram acusados de assassinato por disparos realizados durante o desfile da vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl, que deixaram uma morta e 22 feridos, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (20).

Dominic Miller e Lyndell Mays foram acusados de assassinato, ação criminal armada e uso ilegal de arma de fogo, disse a promotora do condado de Jackson, Jean Baker, aos jornalistas.

Os dois estavam presentes no desfile de celebração da vitória dos Chiefs no campeonato de futebol americano da NFL e estavam armados.

“Aconteceu uma discussão verbal e tiros foram disparados, sem levar em consideração as milhares de pessoas na área”, diz o comunicado.

Foi estabelecida uma fiança de um milhão de dólares (R$ 4,93 milhões) para os dois acusados.

Na última sexta-feira, dois menores de idade já haviam sido indiciados por esse caso.

Ambos os suspeitos, cuja identidade não foi revelada, foram detidos em um centro de detenção para menores. Eles foram acusados de posse de arma e desacato.

Dezenas de milhares de pessoas estavam comemorando o título do time de futebol americano Kansas City Chiefs quando ocorreu o tiroteio perto do estacionamento da Union Station, no final da festa. As autoridades relataram uma morte e 22 feridos.

