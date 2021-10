Dois gols de Maxwel Cornet dão o empate ao Burnley contra o Southampton

SOUTHAMPTON, Inglaterra (Reuters) – Maxwel Cornet marcou duas vezes, e o Burnley, ainda sem vitórias no Campeonato Inglês, empatou por 2 x 2 com o Southampton neste sábado.

O Burnley continua na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com quatro pontos, e o Southampton, com uma vitória, também corre risco de cair, em 16º lugar, com oito pontos.

Foi a quinta vez nesta temporada que o Burnley saiu na frente, mas não conseguiu vencer, e o técnico Sean Dyche ficou decepcionado com a maneira como seu time foi vazado duas vezes.

“Foi mais uma atuação positiva, com alguns erros. Se os eliminarmos, estaremos em boa forma para conseguir o que estamos tentando fazer”, disse.

“Eu acho que houve muitas coisas positivas nas nossas atuações. Tenho dito muito isso recentemente, mas tivemos dois excelentes gols de Maxwel”, acrescentou.

