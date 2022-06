Dois gols de Cornelius dão vitória à Dinamarca contra a França por 2 x 1

PARIS (Reuters) – Andreas Cornelius saiu do banco de reservas e marcou duas vezes para a Dinamarca, que conseguiu derrotar a França por 2 x 1 , de virada, pelo grupo 1 da primeira divisão da Liga das Nações no Stade de France nesta sexta-feira.

Karim Benzema teve um gol no primeiro tempo anulado por impedimento, mas converteu, aos seis minutos, após cortar da direita e tabelar com Christopher Nkunku antes de driblar mais dois defensores dinamarqueses e abrir o placar para a França.





A Dinamarca foi pressionada durante a maior parte do segundo tempo, mas empatou com Cornelius, pegando de primeira o passe de Pierre-Emile Hojbjerg, e depois ele venceu a linha de impedimento para anotar o gol da vitória, aos 43 minutos do segundo tempo.

No outro jogo do grupo, a passagem de Ralf Rangnick como novo técnico da Áustria começou de maneira perfeita com vitória por 3 x 0 sobre a Croácia na primeira rodada da Liga das Nações nesta sexta-feira.

Gols de Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch e Marcel Sabitzer fizeram a seleção austríaca a assumir a liderança do grupo.

A Áustria –que não se classificou para a Copa do Mundo– não teve David Alaba, que não viajou com a equipe após vencer a Liga dos Campeões com o Real Madrid semana passada.

(Reportagem de Philip O’Connor)