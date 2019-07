Dois golfinhos são encontrados encalhados em praia da Toscana

LIVORNO, 23 JUL (ANSA) – Dois golfinhos da espécie Tursiops truncatus foram encontrados na manhã desta terça-feira (23) encalhados no Golfo de Baratti, em Piombino, e em La Mazzanta, no município de Rosignano Marittimo, ambas na região da Toscana.

A informação foi revelada pela Agência regional para proteção ambiental na Toscana (Arpat). De acordo com o relato, um golfinho já havia sido encontrado encalhado na noite passada, mas estava vivo. O de hoje, no entanto, foi achado morto. O Instituto Experimental de Zooprofilaxia da Lazio e Toscana iniciou, em colaboração com a Arpat, uma autópsia para analisar as causas da morte. Do último dia 21 de julho até agora, pelo menos quatro animais foram vistos nas praias da região. Segundo a Arpat, “todas as atividades de recuperação de cetáceos e tartarugas são realizadas dentro da atividade do Observatório da Biodiversidade da Toscana”.

O golfinho-nariz-de-garrafa é uma espécie presente em todo o Mediterrâneo e nos mares italianos é a mais encontrada abaixo da costa. (ANSA)