Dois filhos de Flordelis são suspeitos de matar o pai para defender mãe após traição

A investigação do assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da deputada federal Flordelis (PSD), aponta que dois filhos do casal são suspeitos pela polícia de matar o próprio pai, de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, uma das linhas de investigação da polícia mostra que é eles que teriam cometido o crime para defender a mães, após descobrirem uma relação extraconjugal de Anderson.

Durante o enterro nesta segunda-feira (17) a polícia prendeu, discretamente, Flávio dos Santos, filho biológico apenas de Flordelis. Já Lucas, de 18 anos, que é adotado, foi encontrado na casa onde o pastor foi morto.

Os dois prestaram depoimento durante a tarde desta segunda-feira na Delegacia de Homicídios de Niterói sobre o caso.

“Isso é ridículo, acusar alguém sem provas”, disse a deputada Flordelis, que acredita que Anderson morreu durante uma tentativa de assalto. “É nisso que eu acredito, que foi um assalto, e que ele morreu defendendo a família.”