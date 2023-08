Dois empates deixa aberta briga pelas semifinais da Série D do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 21:53 Compartilhe

Dois empates pela contagem mínima fecharam, neste domingo, a rodada de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Único invicto da competição, o Ferroviário-CE segurou o empate fora de casa com o Maranhão, enquanto em Caxias do Sul, o Caxias não conseguiu abrir vantagem sobre a Portuguesa-RJ.

Nestes casos de igualdade, a vaga vai ficar com o vencedor no jogo de volta, no outro fim de semana com mando invertido. Um novo empate, por qualquer placar, vai levar a definição às cobranças de pênaltis.

No Maranhão, o time da casa saiu na frente com Ronald, aos 33 minutos, mas o experiente Ciel empatou aos 31 minutos do segundo tempo. No Estádio Centenário, a Portuguesa saiu na frente com o também experiente Marcelo Toscano, aos 15 minutos, mas Eron empatou, de pênalti, aos 41. Curiosamente, os dois marcadores dividem a artilharia, agora com 13 gols.

No sábado, ao contrário, a disputa teve dois vencedores. Em Araraquara (SP), a Ferroviária fez 1 a 0 em cima do Sousa-PB, enquanto em Feira de Santana (BA), o Bahia perdeu por 2 a 0 para o Athletic-MG. Os vencedores vão fazer o segundo jogo com vantagem para chegar às semifinais e garantirem o acesso à Série C em 2024.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL:

SÁBADO

Ferroviária -SP 1 x 0 Sousa-PB

Bahia de Feira-BA 0 x 2 Athletic-MG

DOMINGO

Maranhão-MA 1 x 1 Ferroviário-CE

Caxias-RS 1 x 1 Portuguesa-RJ

