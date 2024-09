Dois dos nove grupos pesquisados pelo IBGE tiveram deflação no IPCA-15 de setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Dois dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram quedas de preços em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 25.

Houve deflação apenas em Transportes, recuo de 0,08%, uma contribuição negativa de -0,02 ponto porcentual para o IPCA-15 no mês, e Despesas Pessoais, queda de 0,04% e impacto zero na variação do índice.

Os grupos com aumentos foram Alimentação e bebidas (0,05%, impacto de 0,01 ponto porcentual), Habitação (0,50%, impacto de 0,08 p.p.), Educação (0,05%, impacto zero), Artigos de residência (0,17%, impacto de 0,01 p.p.), Saúde e cuidados pessoais (0,32%, impacto de 0,04 p.p.), Vestuário (0,12%, impacto de 0,01 p.p.) e Comunicação (0,07%, impacto zero).

O resultado geral do IPCA-15 em setembro foi decorrente de altas de preços em sete das 11 regiões pesquisadas. A taxa mais branda ocorreu no Recife (-0,37%), enquanto a mais acentuada foi registrada em Salvador (0,35%).