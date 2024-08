Dois dirigentes do Fed votaram por redução de 25 pontos-base na taxa de desconto em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 16:17 Para compartilhar:

Dirigentes de duas distritais do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) se posicionaram favoráveis a uma redução da taxa de desconto durante reunião do banco central americano em 22 de julho, antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de 30 e 31 de julho, que manteve as taxas de política monetária inalteradas no país.

De acordo com a ata da reunião, dirigentes de Chicago e Nova York sugeriram uma redução das taxas em 25 pontos-base, para 5,25%.

A ata pontua que a maioria dos participantes relatou atividade econômica estável, com inflação moderada.