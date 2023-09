Dois dias após anunciar gravidez, Arthur Aguiar se separa de modelo Jheny Santucci

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 13:15 Compartilhe

Arthur Aguiar usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 18, para contar aos seguidores que ele e Jheny Santucci não estão mais juntos. Os dois estão à espera de um filho. Eles haviam anunciado a gestação da criança há dois dias.

Segundo o ex-BBB, os dois já estavam morando juntos, mas perceberam que, na verdade, não era o que queriam.

Em um comunicado publicado em seus Stories, Arthur começou elogiando a empresária: “A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci (…) Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho (a)”.

“Nossa história foi muito rápida e intensa (…) Ficamos 20 dias sem nos falar, sem nos ver até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, afinal nem juntos nós estávamos”, seguiu.

“Como já existia sentimento de ambas as partes, duas semanas depois de recebermos e absorvermos a notícia, resolvemos namorar, morar juntos e entender como seria isso”, continuou.

Na sequência, declarou que, apesar do esforço, não conseguiram seguir adiante com a relação: “Hoje, três meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia, decidimos não seguir mais juntos”.

“Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha”, disse referindo-se a Sophia, fruto de seu casamento com Maíra Cardi. “Obrigada pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias