Dois córregos transbordam na capital paulista

Dois córregos transbordaram na capital paulista na tarde de hoje por causa da forte chuva que atingiu a cidade. Desde as 17h18, o Córrego Olaria, na Avenida Miguel Yunes com a Avenida Nossa Senhora do Sabará, está em transbordamento, o que levou a subprefeitura de Santo Amaro a estado de alerta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura.

As subprefeituras do M’ Boi Mirim e de Campo Limpo, zona sul, chegaram a ficar em estado de alerta também devido ao transbordamento do Córrego Morro do S, na rua Joaquim Nunes Teixeira, das 17h às 17h38.

Estão em estado de atenção para alagamentos a zona Oeste, desde às 16h16; a zona Sul, desde às 15h35; e a Marginal Pinheiros, desde às 15h35. A zona Sudeste ficou em estado de atenção das 15h35 às 17h, e a zona Leste, das 14h45 às 16h16.

Rajadas de vento atingiram 59,2 km/h no Aeroporto de Congonhas, Zona Sul, às 16h, e, 33km/h no Aeroporto de Cumbica, na cidade de Guarulhos, às 14h25.

Até as 18h, havia 12 pontos de alagamentos ativos na cidade, sendo oito deles intransitáveis, segundo o CGE.

Desaparecido

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de vítima de afogamento às 16h de hoje. O desaparecimento foi registrado ontem (5) no bairro do Tremembé, na zona norte da cidade, onde três pessoas se afogaram em um córrego da região, próximo à Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no limite com Guarulhos. Duas delas chegaram a ser resgatadas e levadas ao Pronto-Socorro de Taipas.

Segundo os Bombeiros, até as 17h de hoje, foram 109 quedas de árvores e 29 desabamentos ou desmoronamentos.