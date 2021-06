Dois corpos são encontrados em quilômetro do Rodoanel Mário Covas

Nesta terça-feira (15), dois corpos foram localizados no km 48 do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas são mulheres.

As vítimas foram encontradas vestindo calça jeans, blusa cropped e estavam sujas de barro. Um dos corpos possui tatuagens no braço.

Segundo a tenente Isadora, da PRE, os corpos estavam sujos de terra, o que indica que já foram enterrados e desenterrados. As mulheres aparentam ter entre 25 e 30 anos.

No momento, a polícia está buscando imagens de câmeras da concessionária que administra o trecho da rodovia, para que possam auxiliar nas investigações. A ocorrência segue em atendimento e a perícia foi acionada.

O 101° Distrito Policial do Jardim Imbuias é responsável por atender a área, mas foi solicitado apoio ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

