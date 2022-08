Dois condenados pelo incêndio na boate Kiss são soltos após decisão judicial no RS

Da Redação 04/08/2022 - 4:37 Compartilhe

Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, produtor e músico da banda Gurizada Fandangueira, foram soltos na noite desta quarta-feira (3). Eles tinham sido condenados pelo incêndio na boate Kiss, mas a Justiça anulou o júri que os julgou. As informações são do G1.

Os dois estavam presos no Presídio Estadual de São Vicente do Sul desde dezembro do ano passado e saíram juntos no mesmo carro. Antes de entrar no veículo, Luciano conversou com jornalistas no local e disse que houve uma tentativa de vingança contra a dupla.

Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, os sócios da boate, também vão ser liberados da cadeia ainda nesta semana.

O Ministério Público lamentou a decisão da Justiça de anulou o júri que condenou os quatro réus. Em nota, o MP se diz “inconformado, pois confia na legalidade do processo e já trabalha para reverter a decisão, como ocorreu nesse mesmo processo em situações anteriores”.

