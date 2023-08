Dois competidores morrem durante evento de natação no desafio Ironman

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/08/2023 - 1:19 Compartilhe

Dois homens morreram durante a natação de um evento do Ironman na Irlanda no domingo, disseram as autoridades locais. O Conselho do Condado de Cork disse estar “profundamente triste com a trágica perda de dois participantes da corrida” durante o evento em Youghal, no sudoeste da Irlanda.

A emissora irlandesa RTE disse que os dois homens, um na casa dos 60 anos e outro na casa dos 40, morreram em incidentes separados durante a parte de natação de 1,9 km da competição.

+ Justiça condena escola a pagar R$ 10 mil por impedir menina de jogar futebol em competição

O evento havia sido originalmente agendado para sábado, mas foi adiado um dia por causa das condições climáticas severas.

“Durante a parte de natação da corrida de domingo, o pessoal de segurança prestou atenção médica imediata ao reconhecer que os atletas precisavam de assistência”, disse a organização em um comunicado no Facebook.

“Compartilhamos nossas maiores condolências com as famílias e amigos dos atletas e continuaremos a oferecer nosso apoio neste momento tão difícil. Agradecemos ao pessoal de segurança e socorristas que trabalharam rapidamente para fornecer assistência médica aos atletas”.

Os dois homens foram declarados mortos no local, informou a mídia local.

Eles estavam competindo em um evento chamado meio Ironman, que também apresenta um percurso de bicicleta de 90 quilômetros e uma corrida de 21,1 quilômetros.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias