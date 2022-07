Dois clubes surgem como opções para Reinier, segundo site Valladolid e Torino tentam contratar meia-atacante do Real Madrid

O nome de Reinier é uma opção para Valladolid e Torino, segundo o jornal “As”. Na próxima terça-feira, o Real Madrid viaja para os Estados Unidos para a realização de amistosos de pré-temporada, mas há expectativa de que o brasileiro seja negociado antes da excursão.

Nas últimas semanas, o Benfica demonstrou interesse no meia-atacante. A ida para Portugal era vista com bons olhos pelo jogador e por seu entorno. No entanto, as Águias gostariam de incluir uma cláusula de compra ao fim do acordo por empréstimo, o que fez com que a negociação ficasse parada.

Neste momento, o clube merengue só pensa em ceder o atleta por empréstimo. Além disso, os espanhóis não têm pressa em concluir uma operação após a permanência de Reinier por dois anos no Dortmund, onde quase não teve oportunidade de jogo.

Apesar disso, o ex-jogador do Flamengo busca definir seu futuro o quanto antes, uma vez que todos os clubes da Europa já iniciaram suas pré-temporadas. No entanto, o entendimento comum é de que o atleta precisa jogar e que não pode passar outra temporada no ostracismo.

