Dois brasileiros serão ‘veneráveis’ da Igreja Católica

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/05/2023 - 13:13 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 20 MAI (ANSA) – O papa Francisco autorizou a promulgação do decreto que tornará a religiosa brasileira Tereza Margarida do Coração de Maria e o laico Guido Vidal França Schäffer, além de outras seis pessoas, como veneráveis da Igreja Católica neste sábado (20).

Além deles, o padre italiano Giuseppe Beotti, morto por nazistas por “ódio a sua fé” em 1944 será proclamado beato católico – um passo antes de se tornar santo. Os decretos foram anunciados pelo cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério das Causas dos Santos.

A religiosa mineira está ao lado de outra freira, a italiana Edda Roda. Já o jovem seminarista se une a outros três laicos: o catequista italiano Arnaldo Canepa e as italianas Maria Cristina Ogier e Lorena D’Alessandro. Receberão o título ainda dois padres: o camaronês Simon Mpeke e o espanhol Pedro de la Virgen del Carmen.

Nascida Maria Luíza (1915-2005), a religiosa ficou conhecida como Irmã Tereza e liderou a fundação de um carmelo na Diocese de Campanha, tendo atuado na instituição por vários anos. O mosteiro tornou-se um ponto de referência para os católicos da região, e a religioso sempre teve fama de santidade.

Schäffer, por sua vez, era seminarista, médico e surfista carioca e faleceu com apenas 34 anos, em 2009. Atuava com o atendimento sanitário aos pobres que eram assistidos pelas Irmãs Missionárias da Caridade. Havia decidido largar tudo para seguir na carreira do sacerdócio.

O título de Venerável é o segundo da Igreja Católica após ser Servo de Deus. Depois de obter o reconhecimento, é preciso a confirmação de milagres para avançar para se tornar um Beato e, posteriormente, ser canonizado. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias