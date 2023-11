Dois brasileiros são presos por associação ao Estado Islâmico na Espanha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 14:34 Para compartilhar:

Dois irmãos brasileiros foram presos pela Guarda Civil da Espanha nesta segunda-feira, 27, em Estepona, na província de Málaga, que fica ao sul do país. Ambos são acusados de envolvimento com o Estado Islâmico e também de práticas terroristas, além de supostamente estarem em um processo de radicalização, segundo as autoridades. O FBI, dos EUA, e a Polícia Federal também estiveram envolvidos nas investigações.

Entenda o caso:

De acordo com o Ministério do Interior da Espanha, os irmãos utilizavam plataformas de mensagens criptografadas para demonstrar apoio ao Estado Islâmico, também compartilhando propagandas do grupo extremista;

Entre os materiais divulgados pelos brasileiros e apreendidos pelas autoridades estavam atos terroristas realizados em vários locais, manuais para a produção de explosivos e veneno, segurança virtual e hacking, além de documentos que justificavam ações violentas e suicidas;

A Guardia Civil Nacional investigou um imóvel que era associado aos suspeitos em Estepona a fim de localizar mais evidências;

Os detidos seguem presos e estão à disposição da Justiça de Madri.

