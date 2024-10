Dois atletas morrem durante campeonato mundial de triatlo na Espanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/10/2024 - 16:06 Para compartilhar:

Dois atletas, de nacionalidade britânica e mexicana, morreram nesta quinta-feira (17) enquanto participavam do campeonato mundial de triatlo na categoria sênior, em Torremolinos, no sul da Espanha, anunciaram os organizadores.

“Com profunda tristeza podemos informar que dois participantes (um do México; um do Reino Unido) faleceram no World Triathlon Torremolinos-Andalucía AG Sprint Distance World Championships”, anunciou a World Triathlon (federação internacional de triatlo), organizadora do evento.

“Nossas mais profundas condolências a suas respectivas famílias, amigos, Federações nacionais e toda a família do triatlo”, acrescenta a mensagem.

A Federação Mexicana de Triatlo confirmou na rede social X que o atleta falecido do país é Roger Mas Colomer.

Por sua vez, a federação britânica confirmou em um breve comunicado a morte de um de seus atletas, sem dar mais detalhes.

Segundo o jornal espanhol ‘Málaga Hoy’, Colomer tinha 79 anos e o britânico 57. A causa da morte de ambos teria sido uma parada cardíaca.

Segundo a Federação Espanhola de Triatlo, 5.500 atletas participam do evento, cujo encerramento está previsto para o próximo domingo.

