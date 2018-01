Dois apostadores ganham mais de US$ 1 bilhão no total em loterias americanas no fim de semana

Um apostador sortudo de New Hampshire ganhou US$ 560 milhões na loteria Powerball, anunciaram autoridades neste domingo, dois dias depois que um apostador da Flórida faturou US$ 450 milhões, elevando o total do fim de semana para mais de US$ 1 bilhão, aparentemente pela primeira vez na história americana.

O bilhete vencedor de New Hampshire foi vendido no Reeds Ferry Market, em Merrimack, cidade de 25 mil habitantes. A identidade do apostador não foi divulgada. O prêmio de US$ 560 milhões é o sexto maior da história da Poweball.

O bilhete vencedor da Mega Millions na Flórida foi comprado em uma loja de conveniência da pequena cidade de Port Richey, e foi o quarto maior prêmio já pago por esta loteria. O ganhador também não foi identificado.