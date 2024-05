Dois aeroportos fora de San Francisco disputam o direito de usar o nome da cidade

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 18:41 Para compartilhar:

Os processos desembarcaram nesta sexta-feira (10) em uma disputa entre dois aeroportos da Califórnia que reivindicam o direito de usar o nome “San Francisco”, apesar de nenhum deles estar localizado na cidade americana.

O Aeroporto Internacional de San Francisco (SFO) processou o recém-renomeado Aeroporto Internacional de Oakland San Francisco Bay (OAK), alegando que nomes semelhantes podem confundir os passageiros.

A este processo foi adicionada uma demanda judicial do Porto de Oakland, que pede que a justiça declare que o novo nome do aeroporto (que substituiu o título anterior de “Aeroporto Internacional Metropolitano de Oakland”) não constitui uma violação de direitos autorais.

“Mudar ‘Metropolitan’ para ‘Baía de São Francisco’ no nome do Aeroporto de Oakland descreve corretamente a localização geográfica do OAK e apresenta o aeroporto como uma opção adicional para viajar para a área da Baía de San Francisco, disse na quinta-feira a advogada do porto, Mary Richardson, ao anunciar a ação judicial.

“A decisão do procurador da cidade de San Francisco de prosseguir com o litígio é uma tentativa de restringir a educação do consumidor, impedir a expansão das opções de viagens aéreas para moradores e visitantes da área da Baía e um uso indevido do dinheiro dos contribuintes de San Francisco”, acrescentou.

Os dois aeroportos estão separados por cerca de 16 quilômetros, em lados opostos da Baía, e nenhum está realmente localizado em San Francisco.

O SFO fica no condado de San Mateo, enquanto o OAK está localizado em Oakland. Ambos os aeroportos ficam a cerca de 20 a 40 minutos de táxi do centro de San Francisco.

A turbulência jurídica começou em abril, quando as autoridades de San Francisco entraram com um processo por direitos autorais, argumentando que a mudança de nome era uma aposta para conquistar clientes e uma tentativa de prejudicar seus negócios.

“O Aeroporto Internacional Metropolitano de Oakland busca aumentar o número de passageiros e os lucros, apressando-se para incorporar ilegalmente o nome da marca registrada do Aeroporto Internacional de San Francisco ao seu próprio”, diz a ação, que também alerta que os passageiros podem “facilmente confundir” os dois destinos.

Apesar do processo, as autoridades de Oakland votaram unanimemente pela adoção do novo nome na quinta-feira, em uma medida que não afetará a sigla “OAK” usada nas etiquetas de bagagem.

