‘Doença rara e grave’: o que se sabe sobre o estado de saúde do filho de Viih Tube e Eliezer?

O pequeno Ravi, filho dos influenciadores Viih Tube e Eliezer, que nasceu no início do mês, está internado desde o último domingo, 24, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo. Na manhã de sábado, 30, Eliezer usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado que a família está enfrentando.

Ravi tem uma doença rara no coração e precisou ser submetido a um cateterismo, exame utilizado para identificar e avaliar lesões ou malformações congênitas no coração. O ex-BBB informou que o filho está melhorando, apesar da condição rara.

“Tô aqui para agradecer tudo o que vocês têm feito por nós. Todas as orações, todas as mensagens, todo o amor e carinho. Muito lindo tudo isso. Acho que a gente nunca vai conseguir agradecer”, começou Eliezer no vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Internação

Na última quarta-feira, 27, Ravi foi internado. Ele nasceu no dia 11 de novembro e, alguns dias após a alta médica, Viih Tube precisou ser internada. Agora, o segundo filho do casal está em leito de alta complexidade (UTI). “Ravi está melhorando”, continuou Eliezer no relato. “Ele está bem, acho que essa é a melhor notícia que eu poderia dar. O que ele tem… o quadro dele tem sido bem desafiador para nós e para os médicos. É uma doença rara para um bebê a termo e grave. Bebê a termo é aquele que não é prematuro, sabe?” “Eu nem consigo explicar”, seguiu o influenciador na sequência de vídeos. “Estamos aprendendo um pouco a cada dia, mas o importante é que ele está bem e, mesmo sendo grave e raro, ele está bem. Isso até espanta os médicos, porque bebês na mesma condição dele costumam ficar muito piores, mas ele está bem e está respondendo bem.” Eliezer ainda mencionou que algumas pessoas têm ido até o perfil de Viih Tube para culpá-la pelo quadro de saúde do bebê. “Peço para vocês terem empatia. Aqui não é o Eliezer pedindo, é um pai destruído, que está vendo sua mulher destruída e vendo seu filho todo furado com cateter passando pelo coração. Por favor. Não estou pedindo para vocês gostarem da gente, mas parem de julgar. Já está sendo difícil demais.” O ex-BBB explicou que primeiro ele foi para a UTI devido a um cateterismo, depois Viih Tube por complicações no parto e, agora, o filho Ravi. “Só peço que tenham um pouco de empatia com a gente”, reforçou. “A gente precisa ter a cabeça boa e estar focado aqui para que isso se resolva rápido. É isso que eu peço.” “A doença do Ravi não tem nenhuma relação com o parto, nenhuma. Então, parem de acusar a minha mulher de ser culpada”, finalizou ele, sem revelar qual é a doença do filho. Além de Ravi, Eliezer e Viih Tube também são pais de Lua, de 1 ano.