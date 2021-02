DoE estima preço médio do barril do petróleo WTI em US$ 50,21 em 2021

São Paulo, 9 – O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos projeta que o preço médio do barril do petróleo WTI para 2021 será de US$ 50,21, enquanto o preço médio para o ano seguinte será de US$ 51,56, segundo o relatório de curto prazo da instituição. Já para o barril do Brent, o DoE prevê preço médio de US$ 53,20 no ano atual e de US$ 55,19 para 2022.

A demanda global prevista pelo DoE para este ano é de 97,7 milhões de barris por dia (bpd) e a expectativa é que este número suba 3,5 milhões de bpd em 2022, a 101,2 milhões de bpd. Para a oferta nos EUA, o DoE estima que o país vai produzir 11 milhões de bpd em 2021, abaixo dos 11,3 milhões de bpd no ano passado, e 11,5 milhões de bpd em 2022.

