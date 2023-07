DoE aumenta projeção de crescimento da demanda global por petróleo este ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 14:03 Compartilhe

A Administração de Informações de Energia (EIA, na sigla em inglês) do Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos aumentou a projeção para o crescimento da demanda global por petróleo este ano, mas reduziu a de 2024. As estimativas constam no Perspectiva de Energia no Curto Prazo (Steo, na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira, 11.

O órgão americano prevê que o consumo mundial da commodity registrará crescimento de cerca de 1,8 milhões de barris por dia (bpd) este ano, a 101,157 milhões de bpd. No mês passado, a expectativa era por um aumento de 1,6 milhões de bpd. Para 2024, o DoE espera crescimento de 1,6 milhões de bpd, a 102,803 milhões de bpd – antes, a projeção era de alta de 1,7 milhões de bpd.

O DoE também aumentou a previsão para o preço do Brent no final deste ano, de US$ 78,65 par US$ 79,34, mas manteve o de 2024 em US$ 83,51.

A EIA cortou ainda a estimativa para a produção de petróleo nos EUA em 2023 (de 12,61 milhões de bpd a 12,56 milhões de bpd) e elevou a de 2024 (de 12,77 milhões de bpd a 12,85 milhões de bpd)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias