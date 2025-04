Dodô, da Fiorentina, é internado na Itália com apendicite

FLORENÇA, 25 ABR (ANSA) – O lateral-direito brasileiro Dodô, da Fiorentina, foi hospitalizado na Itália em virtude de uma apendicite e desfalcará a equipe toscana no clássico regional contra o Empoli, também conhecido como Derby Dell’Arno.

Apesar do problema, o jogador mostrou bom humor e brincou com os torcedores da Viola em um comentário nas redes sociais. Até o momento, não há informações se Dodô precisará passar por uma cirurgia.

“Não se preocupem, rapazes, para quem voltou de uma lesão no ligamento cruzado em quatro meses, apendicite não é nada. A apendicite não me ajudou, estava correndo e ela não conseguiu me acompanhar”, afirmou o ex-atleta do Coritiba.

Apesar do bom humor de Dodô, que vem sendo associado pela imprensa local a uma transferência para o Barcelona, o técnico da Fiorentina, Raffaele Palladino, terá bastante dor de cabeça para os próximos compromissos do time.

Além da ausência do brasileiro, o ex-atacante da Juventus não deverá contar com Moise Kean, que perdeu o embate passado contra o Cagliari por motivos familiares.

Viva na luta pelas competições continentais na Série A, a Viola terá pela frente dois clássicos (Empoli e Bologna), um embate contra a Roma e a semifinal da Conference League diante do Real Betis, da Espanha. Caso avance no torneio da Uefa, a Fiorentina acrescentará na agenda uma final de campeonato.

(ANSA).