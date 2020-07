Dodi se destaca ressurge como opção para o Flu no Brasileiro No Tricolor desde 2018, volante voltou a ter chances no time titular do técnico Odair Hellmann e torna-se peça fundamental no esquema tático com três volantes

A perda do título Carioca para o Flamengo, na última quarta-feira, ainda é sentida pelos jogadores e comissão técnica do Fluminense. Apesar do resultado negativo, um dos integrantes do elenco tem o que celebrar. O volante Dodi foi um dos destaques da equipe do técnico Odair Hellmann nos jogos decisivos e tudo indica que deve ter o lugar garantido entre os titulares para a disputa do Brasileiro.

O jogador de 24 anos entrou em campo nos minutos finais do empate sem gols com o Macaé, na rodada final da Taça Rio e foi a novidade da escalação inicial para enfrentar o Botafogo, nas semifinais do turno. A partir daí, recuperou o posto de titular nos três jogos seguintes contra o Flamengo e teve atuações elogiadas.

A entrada de Dodi ajudou a dar mais estabilidade e velocidade ao meio de campo tricolor no esquema com três volantes. O camisa 22 também mostrou entrosamento com Yago Felipe, Nenê e Hudson no setor, tornando-se, assim, uma alternativa a mais para Odair para a disputa do Campeonato Brasileiro, com início previsto para agosto.

Na primeira partida das finais do Estadual o Flu teve uma das melhores atuações da temporada e chegou a mandar no jogo em alguns momentos. Com uma marcação firme e criando chances, deixou o Flamengo acuado. Antes da segunda partida contra o Rubro-Negro ele comemorou a sequência de jogos.

E MAIS:

– Estou muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus e a minha família, que tem me apoiado. Estou trabalhando bastante para ter essa oportunidade desde que cheguei aqui, buscando uma sequência para mostrar meu futebol e ajudar o Fluminense. Quando o Papito falou que eu ia jogar, estava bem preparado, me dediquei ao máximo e estou aproveitando ao máximo para desfrutar e ajudar o Fluminense – disse Dodi.

No Fluminense desde abril de 2018, Dodi completou 50 partidas vestindo a camisa tricolor. Na atual temporada, participou de 10 dos 21 jogos do clube, quase a metade do total de participações do ano passado, quando entrou em campo 22 vezes e marcou um gol, justamente em um Fla-Flu. Em 2018, ano em que foi contratado junto ao Criciúma, fez 18 jogos e foi titular em apenas 9 deles.

Partidas de Dodi pelo Flu:



2020: 10 jogos – 7 como titular

2019: 22 jogos – 6 como titular – 1 gol

2018: 18 jogos – 9 como titular

E MAIS:

Veja também