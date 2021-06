Doda Training Center recebe dois eventos de hipismo no interior de São Paulo

Com premiação de R$ 437 mil, um recorde em concursos nacionais de hipismo em uma única semana de competições, serão realizados entre esta quarta-feira e domingo as 4.ª etapas do concurso DTC Tour e do campeonato Longines Xtreme Team’s Challenge. O evento será realizado no Doda Training Center, em Itatiba, no interior de São Paulo.

Foi o cavaleiro olímpico Doda Miranda quem idealizou os dois eventos, que são realizados em seu centro de treinamento. A competição cresceu de tal forma que um dos grandes nomes do hipismo brasileiro vai inaugurar a nova pista Luis Antônio Rocco, em complemento ao Ricardo Miranda DTC Stadium, que vem sendo utilizado desde a primeira etapa do DTC Tour 2020.

A programação terá 38 provas até domingo e já começa com força nesta quarta-feira com a prova principal em duas fases, com obstáculos de 1,45m/1,50m, destinada aos cavaleiros que provavelmente disputarão o DTC Grand Prix, no domingo, às 15h30. Mais cedo, às 9 horas, serão realizadas as provas do DTC Tour com as três disputas para cavalos novos de 5, 6 e 7/8 anos, respectivamente.

Já a quarta etapa do Longines XTC começa nesta quinta-feira, com as classificatórias das equipes do Q1 (1,20m), do Q2 (1,30m) e do Q3 (1,40m). A final do Longines XTC será disputada no sábado.

