Documentários com vídeos caseiros estreiam no Festival de Veneza

VENEZA, 31 AGO (ANSA) – A 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza terá as projeções de dois documentários com imagens de um cineasta amador do Archivio Superottimisti di Torino (Arquivo Superotimistas de Turim), acervo regional que há quase 15 anos recolhe, digitaliza e arquiva filmes caseiros.

São eles “Amor”, de Virginia Euleteri Serpieri, com produção de Stefilm, Era Film e Rai Cinema; e “Across”, de Irene Dorigotti, produção de Start com Rai Cinema.

Os dois filmes contam com arquivo dos “Superotimistas”, especialmente de uma das primeiras coleções de filmes familiares digitalizados pela instituição, que foram selecionados pelas duas diretoras.

Os vídeos são de Ezio Lovera, um químico e fotógrafo, que tinha como hobby a produção de vídeos em 8mm entre as décadas de 50 e 60.

“Não sei como meu avô reagiria à ideia de que seus filmes fossem usados por documentaristas e diretores, mas encaro como uma certificação da qualidade de suas filmagens. Teria sorrido, divertido, diante da segunda vida de suas imagens”, disse Simone Fenoil, neto do cineasta amador.

“Superottimisti funda seu trabalho sobre uma relação de confiança entre Arquivo e cineastas amadores, para conservar e requalificar suas memórias não bastam profissionalismo e curadoria, é preciso uma relação constante”, acrescentou Giulio Pedretti, atual presidente da Associazione Archivio Superottimisti. (ANSA).

