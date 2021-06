Documentário sobre impeachment de Dilma estreia na TV

O documentário “Um domingo de 53 horas”, dirigido por Cristiano Vieira e que acompanha em Brasília os desdobramentos do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, vai estrear no próximo sábado (12) às 21h30 no CINEBRASILTV.

Na Esplanada dos Ministérios é erguido um muro para separar adversários que torcem em clima de final de campeonato, enquanto jornalistas, políticos e pesquisadores narram o embate político e ideológico brasileiro.

“Na minha visão, aquele 17 de abril de 2016 foi uma data simbólica para a história recente do Brasil. Não só do ponto de vista político, mas também imagético, com um muro dividindo a esplanada dos ministérios em 2. O filme é um registro daquele cenário armado e uma tentativa de entender o que nos levou para lá.”, disse o diretor Cristiano Vieira.

