Documentário sobre Diego Ribas faz sucesso e vira febre nas redes sociais Filme 'Mosaico', lançado no canal de YouTube do jogador rubro-negro mostra os bastidores da recuperação do atleta em lesão sofrida em julho de 2019 na Libertadores

O documentário “Mosaico”, que conta o drama vivido por Diego Ribas, ao sofrer lesão na temporada passada já é febre entre torcedores do Flamengo e de outros clubes. O longa com pouco mais de uma hora de duração foi lançado na última sexta-feira e já tem mais de 190 mil visualizações.

Diego precisou se afastar do gramado por quase cinco meses depois de sofrer um carrinho na partida com o Emelec, durante a disputa das oitavas de final da competição continental.

A história termina com o final feliz no sonhado título que demorou 38 anos. O camisa 10 também precisou superar momentos difíceis no clube desde a chegada em 2016 e as decepcionantes temporadas nos dois anos seguintes.

O filme traz depoimentos de colegas de equipe como Bruno Henrique e Filipe Luís e tem direção de Michel Ventura. A data escolhida para o lançamento é do aniversário de um ano do retorno do atleta aos gramados, três meses antes da previsão inicial dos médicos, na partida histórica contra o Grêmio pelas semifinais do torneio.

