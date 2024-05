Documentário ‘Resistentes’ ganha pré-estreia aberta ao público

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 16:22 Para compartilhar:

O documentário “Resistentes“, com roteiro e direção de Patrícia Lobo, será lançado no dia 10 de junho, segunda-feira, às 20h, no Cine LT3, em Perdizes. A ideia foi realizar a pré-estreia em um cinema de rua, que fosse localizado em um dos bairros que estão na delimitação do longa-metragem.

“Os cinemas de rua também são e serão eternos resistentes. É uma luta contínua diante de um sistema capitalista abusivo e a falta de políticas culturais públicas abrangentes para formação de público”, diz Patrícia. A diretora tenta resgatar a memória dos bairros (Pompeia, Perdizes, Vila Anglo e Vila Romana) até o processo atual de verticalização com personagens comuns que ainda resistem. Em sua maioria são donos de botecos e moradores nascidos nos bairros abordados.

O filme conta com mais três participações que remetem olhares técnicos – urbanistas, economista e no ponto de vista político, um representante da prefeitura de São Paulo. O documentário faz uma singela homenagem ao samba de rua paulistano, cultura na qual a diretora não abre mão em destacar sendo tradição nos bairros.

A pré-estreia é aberta ao público de modo gratuito e conta com a presença da diretora e alguns profissionais da equipe. Após a pré-estreia o documentário continua sua trajetória no Brasil com datas e locais a confirmar e fora do país, a princípio terão exibições em Portugal – muitos personagens são de origem portuguesa, havendo a possibilidade de um intercambio cultural junto ao tema de verticalização que é muito atual e que tem impacto em todo o globo.

A obra será distribuida pela portuguesa Filmes da Mente, em território europeu. No segundo semestre o filme será encontrado nas plataformas de streaming como SescTV, ClaroTV (ex-Now), VivoPlay, GooglePlay, iTunes e YouTube.

Trajetória

A cineasta paulistana, Patrícia Lobo, 41 anos, é diretora, roteirista, produtora e jornalista e está interessada no cinema autoral como forma de expressão de suas próprias experiências, questionando o sistema e suas instituições mais conservadoras. Em 2009, lançou a pLobo produções com foco inicial no segmento do design, em paralelo à sua atuação no mercado editorial.

Cinco anos depois, assinava o roteiro e a direção do seu primeiro curta-metragem, “20 anos, orquídea”(2014), exibido em São Paulo e no IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema Independente de Lisboa (Portugal). Com isso, ampliou-se o objetivo da produtora para o mercado audiovisual.

Em 2015, lançou o curta, “Um bom lugar para se sentir invisível”, com exibições em festivais internacionais e nacionais como o 39º Festival de curtas-metragens de Grenoble, França, INTERFILM – 31º Festival internacional de curtas-metragens de Berlim, na Alemanha, MuBE – Museu Brasileiro da Escultura e Cinemateca Brasileira, ambos em São Paulo.

Na sequência, a cineasta realizou mais um curta-metragem chamado “Não trocaria minha mãe por nada neste mundo”(2017), com Bruno Giordano, e entra na fase de captação de recursos para o seu primeiro longa-metragem, “Um lugar aqui dentro”, aprovado pela Ancine mas que não foi produzido.

Em outubro de 2018, filmou o curta “O Palhaço, Deserto”, que foi inspiração para o longa-metragem de mesmo nome, que teve lançamento oficial no Marché Du Film, Festival de Cannes 2021. Atualmente dedica-se a sua vida acadêmica lecionando, prepara uma exposição que propõe uma experiência artística e em breve lança seu próximo filme, o documentário “Resistentes”.

Dirigiu o clipe do artis­ta brasileiro Lucas Santtana, “Streets Bloom” (2017) que conquistou críticas positivas na impressa internacional ao trabalhar uma narrativa a partir de imagens da cidade de São Paulo captadas com drone. Publicou dois livros: “À margem” e “Amar é Intolerável”, fez parte de uma série de produções teatrais e também participou, em 2018 e 2019, da comissão de júri e na direção artística do No Ar Drone Film Fest Brazil. Sua carreira se desenvolveu no mercado editorial, passando pelas principais editoras brasileiras. Estudou Comunicação Social e é Mestra em Artes pela UNESP. Viveu nas cidades de Londres e na Cidade do Porto. Atualmente vive em São Paulo.