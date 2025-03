Documentário ‘Luiz Melodia – No Coração do Brasil’ estreia no canal Arte1

O documentário mais assistido nos cinemas em 2025 estreia no Arte1 neste fim de semana. “Luiz Melodia – No Coração do Brasil” chega à programação do canal no sábado (22/3), às 19h30, com uma imersão no legado musical do cantor e compositor.

Dirigido por Alessandra Dorgan, com direção musical de Patrícia Palumbo, o filme faz uma grande homenagem ao artista que revolucionou a música brasileira. “São poucos os artistas que têm ou tiveram a coragem dele”, diz a jornalista Patrícia Palumbo, que idealizou o documentário sobre o músico com Alessandra.

A produção retrata, de maneira poética e envolvente, o percurso de Luiz Melodia (1951-2017), desde sua origem humilde no Rio de Janeiro até o impacto profundo que teve no cenário musical do país. O documentário inclui raros materiais de arquivo e depoimentos inéditos, oferecendo, portanto, uma chance única de conhecer a verdadeira essência do artista.

“Luiz Melodia desafiou normas e foi além das expectativas da indústria fonográfica. Sua música e sua história são atemporais e continuam a inspirar gerações”, afirma a diretora Alessandra Dorgan.

Narrado todo em primeira pessoa, o filme busca dar voz ao músico. E o documentário conquistou público e crítica antes mesmo de sua estreia nos cinemas em janeiro deste ano. A produção participou de vários festivais internacionais e coleciona prêmios.

No In-Edit Brasil, foi vencedor do prêmio de Melhor Filme, em junho de 2024. Em seguida, no Festival Internacional de Cinema de Paraty, foi a vez de ganhar como Melhor Filme de Documentário. A produção também se sagrou campeã no Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, com prêmio do Júri Popular e foi considerada Melhor Filme Sul-Americano.

A estreia no Arte1 de “Luiz Melodia – No Coração do Brasil” é uma oportunidade imperdível de reviver a trajetória de um dos maiores ícones da música brasileira pela primeira vez na TV.

Fique por dentro da programação do canal Arte1 aqui

No streaming:

Arte1 Premium

Arte 1 Play

Arte1 Play – Looke

Newco Play