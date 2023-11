Documentário ‘Elizabeth’ será exibido na Assembleia Legislativa de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2023 - 19:12 Para compartilhar:

A luta pelo direito à terra e ao trabalho digno no campo para a produção de alimentos para todos os brasileiros é permanente. E, é uma dessas histórias de resistência e, principalmente, das mulheres no campo que o deputado Luiz Claudio Marcolino (PT/SP) vai mostrar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no próximo dia 13 de novembro, às 18h, com a apresentação do documentário “Elizabeth”, produzido pelo observatório De Olho nos Ruralistas.

Com 17 minutos de duração, o documentário mostra a trajetória da líder camponesa Elizabeth Teixeira, que também foi protagonista no filme Cabra Marcado para Morrer, dirigido por Eduardo Coutinho em 1984. Aos 98 anos, a camponesa revela detalhes de sua luta na Paraíba e outras mulheres ressaltam o seu legado e como Elizabeth as inspira a permanecer no campo.

O documentário comemora os sete anos do observatório e foi dirigido Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav. O De Olho nos Ruralistas é formado por jornalistas investigam o agronegócio. O observatório já fez denúncias sobre os agrotóxicos utilizados na produção, invasão e grilagem de terras indígenas por grandes empresas e também por políticos, crimes ambientais e outras reportagens que mostram à sociedade a verdadeira face do setor que é voltado à produção de commodities.

Para o deputado Luiz Claudio Marcolino, trazer para a Alesp a história de uma parte da luta camponesa no Brasil contribui para a compreensão da sociedade sobre a realidade das famílias que vivem no campo, as pressões que sofrem e a resistência para superar os ataques do agronegócio aos produtores da agricultura familiar. “Nos governos Lula houve investimentos na agricultura familiar e programas que incentivam que as famílias continuem no campo produzindo. A garantia dos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras tem sido conquistada com sofrimento, perdas, mas também vitórias”, afirmou o deputado Marcolino.

“Elizabeth é um símbolo da luta camponesa no Brasill”, afirma o diretor do observatório, Alceu Luís Castilho. “Aos 98 anos ela ainda tem muito o que nos ensinar, e mais pessoas precisam conhecer sua história e seu legado”, disse.

Durante o evento será aberto um debate sobre a atividade jornalística do observatório e a importância do registro das histórias das pessoas que lutaram e ainda lutam pelo direito à terra, à produção de alimentos e aos direitos trabalhistas e sociais, como é o legado de Elizabeth.

O evento é aberto a todo o público interessado.

SERVIÇO:

Evento: Exibição do documentário Elizabeth, do De Olho nos Ruralistas

Data: 13 de novembro de 2023

Horário: 18 horas

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) auditório Paulo Kobayashi

Público e acesso: aberto a todos os públicos

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias