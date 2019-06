Documentário de Scorsese sobre Bob Dylan ganha primeiro trailer

O novo documentário do cineasta Martin Scorsese sobre Bob Dylan ganhou o primeiro trailer nesta segunda-feira, 3, e data de estreia na Netflix para 12 de junho. A produção foi anunciada em janeiro deste ano.

Em 2005, o produtor de cinema havia lançado No Direction Home, documentário que explorava a polêmica transição de Dylan do folk acústico para o rock e o som elétrico no meio dos anos 1960.

Desta vez, o filme se centrará na famosa turnê Rolling Thunder Revue, realizada pelo cantor entre os anos 1975 e 1976 pelos Estados Unidos e Canadá.

Sob o título de Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, a plataforma de streaming afirma que a produção “captura o espírito perturbador dos Estados Unidos de 1975 e a música alegre que Bob Dylan tocou no outono daquele ano.”

Além do próprio Bob Dylan, o elenco do filme conta com Sharon Stone, Patti Smith, Joni Mitchell e Sam Shepard. Confira abaixo o trailer do documentário: