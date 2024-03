Doces mais fofos da cidade estão à venda em Pinheiros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 19:06 Para compartilhar:

Ao invés de enlouquecer com a tarefa de esculpir uma tonelada de chocolate belga em ovos de Páscoa (incluindo um incrustado por franuis, aquelas framboesas da Patagônia que ganharam o Tik Tok mundo afora), Cesar Yukio decidiu que era hora de inaugurar sua Hanami no bairro de Pinheiros.

“Mais de 70% dos clientes estão entre zona oeste e sul e no Tatuapé não tinha para onde expandir: de um lado tinha um pet shop, do outro uma dentista e ninguém ia sair”, justifica o chef especializado em confeitaria asiática.

Para a inauguração, neste 1º de março, Cesar lotou sua nova vitrine: encaixou 10 tipos diferentes de choux creams, entremets no formato de yuzu e de maçã, bolo inteiro de pistache com frutas vermelhas, versões autorais de cheesecake e red velvet, além de chocopies e pavês de matchá.

Na retaguarda, deixou a grande estrela da casa, a panna cotta de gatinho. “No ano passado fui à Coreia e descobri essa panna cotta que tem o formato e se mexe como um gatinho. Tive que trazer para o Brasil”, conta o confeiteiro, que abriu mão de umas pecinhas de roupa para trazer as forminhas.

Importação feita, o desafio seguinte foi chegar a uma consistência cremosa o suficiente para o gatinho dançar. A saída foi “não usar leite, só creme de leite, baunilha, gelatina e açúcar”. “Vamos fazer apenas 30 unidades por dia”, avisa Yukio, que venderá cada uma delas a R$ 30.

Até hoje, no entanto, o best-seller da Hanami era o yuzu (R$ 30), um entremet que tem não só tem o formato do “limão” japonês, como usa o fruto cítrico inteirinho na mousse e no curd que o recheiam.

Todo o Yuzu é nacional e exclusivo: “Vem de Marília, no interior paulista. Não é tão aromático quanto no Japão e às vezes o quilo chega a R$ 80, mas usamos 350 quilos por ano e vale a pena. Com as raspas fazemos mousse, no curd vai a casca e o suco, só não usamos o bagaço e as sementes”.

Sucesso no Hello Kitty and Friends 2D, na Liberdade, o ringo (uma compota de maçã coberta com mousse de baunilha, casca fininha de chocolate branco e glaçagem vermelha, R$ 30) tem lugar cativo no menu, assim como o pavê de matchá. Neste caso, não espere ver bolachas champanhe – o chocolate Ruby acoberta as camadas de mousse do chá, biscoito caseiro e coco (R$ 30).

Em uma única visita é difícil gabaritar as opções da Hanami, mas se cabem duas sugestões, o pistachioberry (uma combinação delicada de pistache e frutas vermelhas, R$ 30) é queridinho de Cesar Yukio e viaja bem na embalagem para delivery. Já a choux com creme inglês geladinho de baunilha e calda de caramelo com missô (R$ 18) é mais gostosa se devorada na hora.

Hanami Confeitaria

R. Mourato Coelho, 505, Pinheiros. De seg. a sáb., das 11h às 18h. Tel.: (11) 2675-9300

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias