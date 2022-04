Doadores prometem 9,1 bilhões de euros em apoio a refugicados da Ucrânia

BRUXELAS (Reuters) – Doadores, incluindo o governo do Canadá e a Comissão Europeia, prometeram neste sábado 9,1 bilhões de euros em apoio aos refugiados da Ucrânia em um evento de arrecadação de recursos realizado na Polônia.

O evento de angariação de fundos em Varsóvia levantou 1,8 bilhão de euros em apoio aos deslocados internos na Ucrânia, e 7,3 bilhões para refugiados que fugiram do país para Estados vizinhos.

Governos, empresas e indivíduos juntos se comprometeram com 4,1 bilhões de euros em doações, que serão distribuídas em grande parte através das autoridades ucranianas ou das Nações Unidas.

Os restantes 5 bilhões de euros correspondem a empréstimos e subvenções de instituições financeiras da UE, incluindo um programa de 4 bilhões de euros voltado a fornecimento de moradia, educação e saúde para refugiados que chegam aos países do bloco.

“Estamos ao seu lado, seja agora em tempos de guerra, seja com os refugiados, e, mais importante, depois que esta guerra for vencida pela Ucrânia”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visitou Kiev na sexta-feira e co-organizou o evento com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Mais de 4 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia para buscar abrigo em países da UE, enquanto 6,5 milhões de pessoas fugiram de suas casas, mas permanecem na Ucrânia, segundo dados da Comissão Europeia.

