Doador holandês de espermas admite que enganou famílias; relembre o caso

O holandês Jonathan Jacob Meijer, que ficou conhecido por ter doado diversos espermas e ter mais de 500 filhos, admitiu que mentiu e enganou algumas famílias.

Holandês doou sêmen para clínicas de fertilidade, bancos de esperma e para casais na internet; Mais de 100 filhos de Jonathan nasceram na Holanda . Ainda não se sabe o número exato no exterior; Ele foi proibido pela Justiça holandesa de realizar novas doações; Jonathan admitiu que enganou as famílias e pediu desculpas.



Em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, no domingo, 2, disse que “é estranho, na Holanda e no mundo há grandes bancos de sêmen que enviam milhares de amostras pelo Correio e há outros doadores que têm até mais filhos do que eu. Acho discriminatório que me proíbam, mas não haja restrições para essas grandes clínicas”.

Vale informar que um tribunal holandês proibiu Jonathan de realizar futuras doações de esperma, sob pena de multa de 100 mil euros (cerca R$ 550 mil) a cada vez que descumprir a sentença.

Além disso, a legislação holandesa estabelece que um doador só pode ajudar a conceber 25 crianças de até 12 famílias diferentes. Porém o número de Jonathan é bem maior, pois ele afirmou ter mais de 500 filhos.

O instituto Donorkind, que é responsável por administrar as doações de sêmen, contabilizou oficialmente 270 filhos biológicos de Meijer.

Apesar de considerar estranha a punição, Jonathan afirmou que teve a intenção de ajudar as famílias. “Para um pequeno grupo de mães, eu realmente dei um número falso de crianças concebidas com meu sêmen, e isso não foi correto. Eu assumo a responsabilidade e peço desculpas”, completou.

O holandês é processado pelas famílias que descobriram as centenas de doações. Inclusive, uma mulher relatou ao jornal The New York Times que Jonathan é pai dos seus dois filhos. “Ele parecia calmo, simpático e bem-comportado. Ele amava música e falava sobre seus pensamentos sobre a vida. Ele parecia ‘O Garoto da Casa ao Lado’”, ressaltou.

Ela informou que o primeiro contato com Meijer ocorreu por meio de um site para futuros pais. Na sequência, os dois marcaram de se encontrarem na estação de Haia, na Holanda. A mulher pagou 165 euros (cerca de R$ 860) por um pote de sêmen.

Relembre o caso

Desde 2007, Jonathan Jacob Meijer doou seu espermas para clínicas de fertilidade, bancos de espermas e diversos casais por meio da internet. Mais de 100 filhos dele nasceram só na Holanda.

Ele ainda doou sêmen para um clínica dinamarquesa, que enviou o seu material para endereços particulares de vários países.

Jonathan burlou as regras e, até o momento, não se sabe o número exato de filhos que ele tem no exterior.

