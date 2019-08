Doador e defensor da agenda conservadora, bilionário David Koch morre aos 79

O bilionário americano David Koch, um libertário e influente doador para causas da agenda conservadora, faleceu aos 79 anos, depois de uma longa batalha contra o câncer – anunciou seu irmão, Charles, nesta sexta-feira (23).

Koch se afastou dos negócios no ano passado, deixando a vice-presidência da Koch Industries, o conglomerado do qual era coproprietário com Charles, seu irmão mais velho. A empresa é a segunda maior companhia familiar dos Estados Unidos.

“Desejamos que todos celebrem a vida e o impacto deste homem tão generoso e amável”, disse Charles Koch, em um comunicado.

“Acreditava que tinha a responsabilidade por um mundo que lhe deu tantas oportunidades de sucesso”, completou.

Ambos exerciam grande influência nos bastidores da política republicana, com generosas doações para candidatos e causas que convergissem com suas posições econômicas conservadoras.

David era, porém, um social liberal partidário dos direitos do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também apoiava uma política externa não intervencionista.

Os dois foram reconhecidos em 2015 por seu trabalho bipartidarista na reforma da Justiça criminal nos Estados Unidos. Também é lembrado como um importante doador de organizações culturais e pesquisa médica.

David foi candidato à vice-presidência pelo Partido Libertário em 1980, mas, com o tempo, alinhou-se com as forças republicanas.